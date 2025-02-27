228連假鼓勵搭國道客運 國光客運加碼抽獎

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（中央社記者余曉涵台北27日電）為鼓勵民眾在228連假搭乘國道客運，公路局祭出國道客運票價85折優惠外，國光客運也表示，加碼推出抽獎活動，盼提高民眾搭乘國道客運的意願。

228和平紀念日連假明天展開，交通部公路局祭出90條國道客運享平日優惠價或原票價85折等優惠措施。

為提高民眾搭乘意願，國光客運今天發布新聞稿表示，將加碼抽獎活動，只要在連假期間購買客運車票，就可參加抽獎，獎項有PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等。

國光客運指出，提供中、長程地區及國5路線計35條，全票平均可享85折優惠，包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

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此外，國光客運配合「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退新台幣100元，租汽車可退200元。

國光客運指出，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票（或基本里程）免費，減少轉乘所需花費金額。（編輯：張雅淨）1140227