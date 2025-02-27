228連假首日國道10路段恐壅塞 高公局建議南向用路人下午出發

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（中央社記者余曉涵台北27日電）交通部高速公路局表示，國道今天下午4時後車流逐漸增加，部分路段車多，預計明天228連續假期首日將出現大量旅遊車潮，包含國1南向高架機場系統-楊梅端等10路段可能壅塞。

高公局說，預計連假尖峰時段將出現大量旅遊車潮，明天重點壅塞路段為國道1號南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統、國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間、國5南向南港系統-頭城、國10東向鼎金系統-燕巢與西向仁武到左營端等路段。

高公局預估西部國道明天上午7時起就會陸續湧現車潮，要到下午3時後才紓解；國5預計清晨5時就會出現車潮，要到下午4時才紓解。

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高公局建議民眾多利用大眾運輸或省縣道，如果仍要行駛國道，南向用路人儘量下午時段出發。

高公局說，西部國道路網下午4時後車流逐漸增加，車多路段包括國1圓山到內湖南向、桃園到中壢南向、湖口到竹北南向、仁德系統到高科南向、林口到五股北向，國3新店到中和南向與國10燕巢到左營端西向，其餘國道路段大致正常。（編輯：李明宗）1140227