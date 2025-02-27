空氣品質不佳西半部35測站亮紅燈 3/2前污染物易累積

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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部表示，今天偏東風，西半部擴散條件差，截至下午2時已有35測站空氣品質亮紅燈，皆集中在西半部地區，特別以台中以南較為嚴重。

根據環境部 空氣品質 監測網，今天截至下午2時，已有35測站空氣品質達紅色警示等級（對所有族群不健康），另有38測站為橘色提醒等級（對敏感族群不健康）；新北至新竹、台中以南至屏東等皆有測站亮紅燈。

環境部說明，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；離島地區受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度較高。

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環境部表示，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；北部、竹苗及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南、高屏為「紅色警示」等級。

環境部提醒，3月2日前環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；3月3日環境風場為偏南風，中部以北位於下風處，須留意污染物累積；3月4日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積。（編輯：張雅淨）1140227