西半部空氣品質惡化估3/2改善 基北北桃啟動聯合應變

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（中央社記者葉臻桃園27日電）台灣西半部地區近日受高壓迴流影響，空氣品質不佳。桃園市環保局今天說，桃園市府已與雙北、基隆市等單位啟動聯合稽查、應變，預計要到3月2日下午空品才會有所改善。

桃園市政府環境保護局今天表示，依據環境部空氣品質監測網數據顯示，近日環境風場擴散條件不佳、污染物容易累積，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；昨天起已與台北市、新北市、基隆市聯繫，提前啟動跨縣市聯合應變。

環保局表示，除通報學校、婦幼機構、老人安養院與兒少社福、醫院等機構注意敏弱族群的防護，也宣導宮廟減少紙錢燃燒與減香、針對營建工地、河川裸露工程進行揚塵抑制及道路揚塵灑水抑制等。

環保局指出，跨縣市部分，也與基北北環保局共同執行污染源管制與應變措施，包含加強稽查高污染排放工廠、監控污染物排放監測數據等，並透過巡查及空拍陳情熱點確認有無露天燃燒。

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環保局表示，截至目前已與北北基聯合稽查30家工廠、86處營建工地、56家餐飲業者及露天燃燒熱點，並針對車流較大的路段攔檢295輛柴油車、1萬478輛機車及車牌辨識高污染車輛，並通知轄內786家大型工廠進行排放減量。

環保局提醒，依據環境部預報資料顯示，明天起至3月2日，西半部空氣品質介於「普通」至「對敏感族群不健康」等級，預計在3月2日下午整體氣象條件改變後，空氣品質才會有所改善，提醒市民朋友週末外出時做好呼吸防護措施。（編輯：林恕暉）1140227