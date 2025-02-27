228連假天氣回暖3/3上看30度 3/4轉濕冷高溫降10度

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天表示，228連假期間，天氣相對穩定，各地偏暖；3月3日高溫上看攝氏30度，但3月4日起冷空氣南下、高溫降幅約10度，且水氣增多、一週偏濕冷。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，228連假期間，各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，3月3日白天鋒面接近，南部、花東及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；晚間起至3月4日鋒面通過，加上東北季風增強，是雨勢最明顯時間，西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，有機會響起春雷，並有較大雨勢發生機會。

張竣堯指出，3月5、6日東北季風或大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，天氣偏濕冷，各地都有局部短暫雨，中部以北、宜花降雨較為明顯。

氣溫方面，張竣堯提到，今晚至明晨各地低溫約14至18度，228連假期間又再回溫，低溫約16至20度；明天高溫，中部以北、東半部高溫約23至25度，南部27、28度，接著在3月3日之前，各地高溫約25至30度。

張竣堯說，3月4日起會有明顯溫度落差，北部高溫降至18到20度，與前一天溫差約10度左右，入夜各地低溫約14至18度；3月5、6日各地濕冷，中部以北、南部、東半部高溫18至20度，最冷時間會是3月5日、6日晚間，中部以北、宜蘭低溫約13、14度，南部、花東14至16度。

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張竣堯說，目前資料顯示，這波冷空氣可能持續影響至3月8日，3月9日才減弱，影響期間較長。

張竣堯提醒，3月3日之前各地易有霧，影響能見度；另外，在3月4日基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率。（編輯：陳仁華）1140227