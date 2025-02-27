各地白天舒適早晚涼 西半部金馬局部霧

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（中央社台北27日電）氣象署表示，今天早晚較涼，各地低溫約攝氏14至17度，白天則較舒適，高溫約20至24度，南部局部可達25、26度，澎湖全天15至18度、金門13至18度、馬祖10至14度；西半部、金馬有局部霧，留意交通安全。

中央氣象署表示，今天華南雲系持續東移，各地雲量偏多，中部以北、東半部地區及澎湖、金馬有零星短暫雨。

氣象署提醒，中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意安全。

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根據環境部空氣品質預報資訊，高壓迴流，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

北部、中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。（編輯：張雅淨）1140227