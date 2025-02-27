加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》四接協和電廠改建環評 歷時近7年過關
首頁 / 生活

各地白天舒適早晚涼 西半部金馬局部霧

2025/2/27 08:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）氣象署表示，今天早晚較涼，各地低溫約攝氏14至17度，白天則較舒適，高溫約20至24度，南部局部可達25、26度，澎湖全天15至18度、金門13至18度、馬祖10至14度；西半部、金馬有局部霧，留意交通安全。

中央氣象署表示，今天華南雲系持續東移，各地雲量偏多，中部以北、東半部地區及澎湖、金馬有零星短暫雨。

氣象署提醒，中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據環境部空氣品質預報資訊，高壓迴流，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

北部、中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。（編輯：張雅淨）1140227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：