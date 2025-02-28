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228連假首日國道路況 部分路段湧車潮時速不到40公里
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吳德榮：228連假各地晴朗穩定 高溫可達30度

2025/2/28 09:06（2/28 09:19 更新）
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圖為台北市東湖街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象專家吳德榮今天說，今天起到3月3日各地天氣晴朗穩定，高溫可達到攝氏30度以上，不過3日晚間鋒面接近，緊接著4日冷空氣南下，氣溫將驟降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天到3月3日台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧，花東偶有零星、少量飄雨的機率。

吳德榮指出，白天溫暖如夏，本島各地區的最高氣溫將逐日升至攝氏30度以上，3日晚間鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

好天氣只維持到3日，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，4日清晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展（春雷乍響）的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，乍暖還寒應特別注意氣溫的劇烈變化，預估3日有30度以上高溫、4日低溫只有14度以下，溫差超過15度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，5日至8日北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區亦有明顯變化，要注意調適。

吳德榮說，各國模式模擬這波冷空氣，部分平地仍將出現10度以下的最低氣溫，6日、7日台北測站則有觸及大陸冷氣團定義的機率，要到9日冷空氣才有減弱的趨勢，但愈近期末、模式的調整，愈須密切觀察。（編輯：陳政偉）1140228

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