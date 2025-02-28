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228連假首日國道路況 部分路段湧車潮時速不到40公里
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228連假首日國道路況 部分路段湧車潮時速不到40公里

2025/2/28 08:59（2/28 09:05 更新）
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228連假首日，國道一早部分路段湧現車潮。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）228連假首日，國道一早就湧現車潮，早上8時30分左右，包含國1中壢到竹北等路段時速都不到40公里，高公局預估，上午國1高架南向機場系統至楊梅端等9路段恐車多壅塞。

今天是228連假第1天，高公局發布新聞稿表示，今天凌晨0時到清晨5時平均交通量為6.9百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.7倍，預估今日交通量為117百萬車公里。

根據即時路況顯示，今天一早國道部分路段就湧現車潮，包含國1中壢到竹北、王田到彰化系統；國3新店到木柵、鶯歌系統到龍潭、中投到霧峰等時速都不到40公里，其餘路段大致正常。

高公局表示，今天上午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統至楊梅端；國1南向楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢等路段。

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高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需要行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

國道今天相關疏導措施，包括凌晨0時到中午12時國5石碇、坪林及清晨5時到中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：陳政偉）1140228

#228連假
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