228連假 石門水庫實施入園車輛總量管制

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水利署北區水資源局25日表示，為預防228連假期間，石門水庫園區車輛過多導致交通壅塞，將試行園區達900輛車時，只出不進的總量管制措施。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）北水局今天表示，為預防228連假期間，石門水庫園區車輛過多導致交通壅塞，將試行園區達900輛車時，只出不進的總量管制措施，以及區外交通管制及即時訊息發佈等配套。

水利署北區水資源局今天發布新聞稿表示，石門水庫在今年農曆初一，出現入園車輛過多、衍生交通壅塞狀況，因此228連假期間，將試行園區達900輛車時，只出不進的總量管制措施。

水利署北區水資源局副局長郭耀程向中央社表示，目前評估園區要達到900輛車並不容易，以現行狀況，園區達1100輛車才會到緊繃額滿，因此試行時先採900輛車管制，今天開始實施，入園沿途會有即時車輛數的訊息告示，提供民眾是否要入園的參考。

北水局表示，針對石門園區周邊交通壅塞改善問題，相關單位在2月15日進行研商，除了將由北水局採取園區內車輛管制及加強動線指引外，桃園市政府交通局將於園區周邊道路利用可變式資訊系統發佈即時訊息。

針對最易堵塞的台3乙及台4線交會路口車道，將同時增加路口紅燈右轉號誌，以利區隔前往高原及龍潭與大溪交流道車輛，讓警方機動控制燈號。

北水局表示，園區現行收費系統有抑制路過園區車輛功能，提醒遊客務必先行繳費，但仍有忘記繳費的情形，也可在管制站備妥悠遊卡、一卡通直接繳費出園。

另外，此次228連假期間，也將由保七員警協助園區內車輛疏導與指揮，同時加派人力於管制站服務，以協助遊客順利出園。（編輯：李錫璋）1120225