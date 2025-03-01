228連假第2天 國道下午留意15地雷路段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是228連假第2天，國道上午僅零星路段壅塞，但下午預計國1南向楊梅-頭份等15路段恐車多不好走，高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App即時掌握路況資訊。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢，西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中，收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

省道方面，公路局說，今天預計有出遊車潮，省道易壅塞路段預計包含銜接國道快速公路，像是北部台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道。

主要省道幹道易壅塞路段，高公局表示，例如台61線鳳鼻至香山北上路段、中彰大橋路段及觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9甲線新店至烏來路段；中部台3線大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段。（編輯：李亨山）1140301