加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
方大同過世享年41歲 金曲歌王抗病5年仍有音樂夢
首頁 / 生活

228連假第2天 國道下午留意15地雷路段

2025/3/1 12:56（3/1 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為國道1號五股至楊梅路段。（中央社檔案照片）
圖為國道1號五股至楊梅路段。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是228連假第2天，國道上午僅零星路段壅塞，但下午預計國1南向楊梅-頭份等15路段恐車多不好走，高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App即時掌握路況資訊。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢，西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中，收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

省道方面，公路局說，今天預計有出遊車潮，省道易壅塞路段預計包含銜接國道快速公路，像是北部台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道。

主要省道幹道易壅塞路段，高公局表示，例如台61線鳳鼻至香山北上路段、中彰大橋路段及觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9甲線新店至烏來路段；中部台3線大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段。（編輯：李亨山）1140301

#228連假
#大溪
#高公局
#台3線
#交通部高速公路局
#省道
#國道
延伸閱讀
228連假國道高乘載暫停收費時段報你知 避塞車交通攻略出門前必看開車遇事故怎麼辦？ 三角警示牌這樣擺避免二次意外228連假次日 國5與蘇花路廊午後可能湧北返車潮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

68
更多編輯台推薦新聞：