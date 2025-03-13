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清明節北市掃墓3/15起假日交管 5線免費接駁公車搭乘資訊一次看

2025/3/13 13:34（3/13 14:01 更新）
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圖為台北市富德公墓周邊民眾搭乘掃墓專車入園。（中央社檔案照片）
圖為台北市富德公墓周邊民眾搭乘掃墓專車入園。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）清明節將至，台北市交通局為因應富德、南港軍人及陽明山第一公墓掃墓人潮，周邊道路在3月15日至4月6日的假日實施車輛管制，呼籲民眾多利用5線免費掃墓公車及大眾運輸。

台北市交通局交通治理科長林育生今天在記者會上表示，4月3日至6日為清明連假，預估富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓將提前出現人車潮，因此周邊道路自3月15日起就會在假日實施交通管制，提醒用路人注意。

他指出，屆時富德南港軍人公墓會設4處管制點，包含崇德街與富陽街口、崇德街與崇德街146巷、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口，禁止所有車輛通行，另有部分路口開放機車通行。

陽明山公墓部分，行義路與泉源路口將設管制點，禁止汽車進入，且一旦惇敘工商臨時停車場95格汽車位停滿，就會管制行義路與泉源路口以西（陽投公路），由警方協助引導車輛並視情況開放泉源路南側白線路段停車。

林育生表示，墓區周邊交通管制實施時間為3月15、16、22、23、29、30日及4月3、4、5、6日共10天假日的上午5時30分至下午5時，警方除協助疏導外也會加強取締違規攤販、拖吊違規停車。

台北市公共運輸處大眾運輸科長郭建辰說明，今年同樣闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線5線接駁公車，管制實施期間營運，並讓民眾免費搭乘，班距除軍人公墓線為20至30分鐘外，其餘各線皆為3至10分鐘。

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郭建辰指出，5線公車乘車地點皆會安排復康巴士，提供行動不便民眾及70歲以上長者利用，平日期間另闢駛1段票收費的112路掃墓公車，自捷運動物園站往返富德靈骨樓、富德公墓辦公室，方便民眾平日上山掃墓。

郭建辰表示，5線免費掃墓公車去年營運8天，共提供63萬人次服務，其中清明連假首日就運載11萬人次乘客，因此建議民眾避開人潮最多的連假第1天上山祭祖，且應盡量搭乘大眾運輸，避免自行開車前往。（編輯：蕭博文）1140313

台北市公共運輸處大眾運輸科長郭建辰（圖）表示，為方便民眾前往富德、南港軍人及陽明山第一公墓祭祖，3月15日至4月6日的假日將闢駛5線免費接駁公車。中央社記者陳昱婷攝 114年3月13日
台北市公共運輸處大眾運輸科長郭建辰（圖）表示，為方便民眾前往富德、南港軍人及陽明山第一公墓祭祖，3月15日至4月6日的假日將闢駛5線免費接駁公車。中央社記者陳昱婷攝 114年3月13日
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