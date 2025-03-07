清明連假台灣金門交通海空齊開 3/10開放訂位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門7日電）交通部民航局今天表示，清明連假金門航線第2波加班機，提供1156個座位數，將在3月10日上午9時開放訂位；由金門縣府租賃清明專船也在同日開訂，單程可載運300人次。

114年清明假期自4月3至6日止，台金管制航線已經在2月10日開放正班機及第1波加班機訂位；民航局今天表示，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中金門航線提供1156個座位數，將在3月10日上午9時開放訂位。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，民眾應於訂位完成日起3日內完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

透過 Google News 追蹤中央社

觀光處也提醒，民眾務必事先訂妥機位，以免耗費時間於機場候補，且離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規劃。

此外，為紓解清明假期台金航線空運壓力，金門縣政府租賃客船航駛台中-金門往返1航次，讓旅台金門鄉親優先使用，此清明專船單程可載運300人次，也將在3月10日開放訂位，預計在4月2日晚間由台中港啟航，最後抵達金門料羅港。詳細訂位資訊可至金門縣觀光處網站查詢（https://reurl.cc/RLxL6e）。（編輯：謝雅竹）1140307