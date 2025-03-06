彰縣列10大火災熱點墓區 14架無人機監測防公墓火災

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）清明節將至，民眾常會利用假日前往掃墓祭祖，彰化縣消防局指出，已列出10大火災熱點墓區，將動用14架無人機進行高空巡查蒐證，從空中監測墓區動態，避免引發火災。

彰縣消防局災害搶救科長葉清添今天接受中央社記者電訪時說，隨清明節腳步接近，許多民眾會利用假日掃墓祭祖，消防局將出動無人機進行巡查與蒐證，空中監測，避免民眾不慎引起火災。

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葉清添說明，消防局目前有14架無人機，配置消防局所屬5個消防大隊，而民國112年清明節前2週共發生98起火災，113年同期則有95起，他們也根據這些資料，列出彰化市第一公墓、第二公墓等10大火災熱點墓區，清明節期間，無人機將針對10大火災熱點墓區巡查。

彰縣消防局指出，已在重點墓區出入口設置「無人機科技執法」公告立牌與布條，明確告知民眾若在墓區燃燒雜草相關罰則，提醒違者將依刑法公共危險罪嫌移送法辦。（編輯：陳仁華）1140306