清明祭祖彰化倡環保 以功代金捐款可獲芬園水粉

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）為推動清明祭祖環保轉型，彰化縣環保局今天指出，民眾只要在3月14日至4月10日，前往超商事務機點選「以功代金」捐款達300元以上，即可獲應景Q版造型的「芬園水粉」1份。

彰化縣環保局今天發布新聞，為推動祭祖環保轉型，環保局持續推動「清明節以功代金」活動，也配合環境部推動紙錢「集中燒」、鼓勵使用大面額及高品質紙錢「適量燒」、宣導以物或以功代金的「替代燒」。

環保局指出，去年度首度結合社福團體推動清明節以功代金捐款送咖啡活動，捐款總額達新台幣21萬元，相較民國112年的14萬元，成長5成，顯示以功代金的理念已獲得更多人認同。

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環保局表示，今年以功代金活動與在地農特產品結合，民眾只要在3月14日至4月10日活動期間，前往4大超商事務機點選「以功代金」捐款達300元以上，即可獲得大面額紙錢Q版造型「芬園水粉」1份，民眾可透過行善積德，將福報迴向先人。

環保局指出，也會舉辦「以功代金」 環保宣導活動，3月23日、29日及30日上午8時至12時，分別在員林市第一納骨塔、彰化市第一納骨塔及鹿港鎮第一納骨塔設攤，民眾可將原本購買紙錢的費用轉為捐款支持社福團體，捐款即送環保局「文創咖啡包」1份，以捐款行善取代焚燒紙錢。（編輯：謝雅竹）1140307