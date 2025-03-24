清明連假省道估湧掃墓旅遊潮 90條國道客運6折優惠

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（中央社記者余曉涵台北24日電）清明連假即將到來，公路局今天指出，預計省道將有返鄉掃墓祭祖旅次、收假返回工作地及觀光旅遊旅次，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，90條國道客運將祭6折優惠價。

今年清明連假從4月3日起至4月6日止，交通部公路局表示，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。

公路局指出，依據國人習慣會在清明節（4月4日）當天至各地區墓園及寶塔等掃墓，為避免路途塞車之苦，公路局建議民眾多加利用大眾運輸及提前掃墓祭祖，以節省行車時間並避開易壅塞時段。

公路局表示，預估清明節連續假期車潮自4月2日下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月3日至4月4日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區的主要幹道，例如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南~玄寶大橋路段及中彰大橋等。

銜接高速公路的路段包含台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等及重要觀光風景地區鄰近路段，例如台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊等。

公路局表示，自清明連假前一天4月2日凌晨0時起至4月6日深夜12時止推出多項全性共通國道（公路）客運優惠，包含90條中長途國道客運路線享6折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、指定幸福巴士免費優惠。

除此之外，公路局說明，4月3日凌晨0時起至4月6日深夜12時止針對東部地區推出2項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵新台幣200元、機車者折抵100元）。

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第2項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

公路局表示，預估清明節連假第2天（4月4日）上午將是車潮尖峰，籲請民眾可提早前往掃墓祭祖，以避開清明連假壅塞車潮。（編輯：陳仁華）1140324