清明連假國道易壅塞 高公局規劃11條替代道路

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（中央社記者余曉涵台北19日電）清明連假即將到來，高公局預估國道將有大量返鄉掃墓車潮，尖峰時段瓶頸路段壅塞，因此規劃國5頭城至坪林北向等11條替代道路，並設有指示標誌導引，呼籲用路人可以利用。

今年清明節連假自4月3日至6日共4天，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，預估國道將有大量返鄉掃墓與出遊車潮，故規劃實施嚴格匝道儀控及相關管制措施，以減緩尖峰時段瓶頸路段壅塞。

高公局規劃11條替代道路，長途旅次方面包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向，及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

針對短途旅次高公局則規劃7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高公局表示，替代路線皆設有指示標誌導引，並可於高速公路1968App及高公局網站查詢。

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高公局提醒，清明節連續假期前2個週六與連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，包含3月22、29日清晨5時到中午12時國道5號石碇、坪林交流道南向入口；清晨5時到中午12時國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口、凌晨0時到中午12時國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

4月4日的清晨5時到中午12時國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口、國道5號石碇、坪林交流道南向入口。4月5、6日中午12時到晚間9時的國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口、國道3號西濱交流道北向入口。（編輯：李亨山）1140319