高鐵清明連假加開4班次列車 22日0時起開放訂票

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣高鐵公司今天宣布，清明連假再加開4班次列車，22日零時起開放訂購車票。

台灣高鐵發布新聞稿，4月1日至7日為7天的清明假期疏運，檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車（南下2班、北上2班），加強服務旅客返鄉掃墓及假期出遊的需求。

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台灣高鐵說，再加開車次將於3月22日凌晨零時起開放訂購車票，旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作的便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機。

台灣高鐵說，清明疏運期間，特別針對台中以北、旅運需求較高時段，擴大自由座運能，於4月2日下午3時至晚間8時，4月3日上午7時至9時，每小時整點25分，均有一班南下列車（除4月2日的下午5時發車時間為45分外），自南港站前往台中站；4月6日收假日，自中午12時至間9時，每小時整點04分，均有一班北上列車，自台中站前往南港站。這些車次特別配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。（編輯：李亨山）1140320