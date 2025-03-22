高鐵便當4/1起漲10元 台鐵維持原價

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣高鐵公司日前公告，便當售價從新台幣110元調整為120元。台鐵公司表示，目前仍維持原價。

根據台灣高鐵公告，便當因應食材原物料成本增加等因素，4月1日起售價調整為120元。

高鐵便當是委託高雄空廚製作，目前有香滷肉排、香烤雞腿及三杯杏鮑菇3種口味，去年4月1日從100元調為110元，今年再漲10元至120元。

台灣高鐵說，高鐵便當每天上午10時30分至下午1時及下午5時至晚間7時，南港、左營站發車的特定班次販售，或於各車站內販售，販售時段依各站實際為準，所有便當口味、菜色、販售的時段及車次，以實際為準。數量有限，售完為止。

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台鐵公司發言人劉雙火告訴中央社記者，台鐵便當目前維持原價，並無調漲計畫，只會提供更多口味。

台鐵便當一直由台鐵製作，目前由6個餐旅分處提供，大部價格是80元至120元；菜色以台北餐旅分處（台北站）提供16種最多，花蓮餐旅分處（台東站）6種最少，排骨便當是基本款，包括：台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及花蓮餐旅分處（台東站）仍販售60元的排骨便當，但數量有限。（編輯：郭諭儒）1140322