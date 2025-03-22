加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高鐵便當4/1起漲10元 台鐵維持原價

2025/3/22 11:26（3/22 16:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣高鐵公司日前公告，便當售價從新台幣110元調整為120元。（中央社檔案照片）
台灣高鐵公司日前公告，便當售價從新台幣110元調整為120元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣高鐵公司日前公告，便當售價從新台幣110元調整為120元。台鐵公司表示，目前仍維持原價。

根據台灣高鐵公告，便當因應食材原物料成本增加等因素，4月1日起售價調整為120元。

高鐵便當是委託高雄空廚製作，目前有香滷肉排、香烤雞腿及三杯杏鮑菇3種口味，去年4月1日從100元調為110元，今年再漲10元至120元。

台灣高鐵說，高鐵便當每天上午10時30分至下午1時及下午5時至晚間7時，南港、左營站發車的特定班次販售，或於各車站內販售，販售時段依各站實際為準，所有便當口味、菜色、販售的時段及車次，以實際為準。數量有限，售完為止。

google news透過 Google News追蹤中央社

台鐵公司發言人劉雙火告訴中央社記者，台鐵便當目前維持原價，並無調漲計畫，只會提供更多口味。

台鐵便當一直由台鐵製作，目前由6個餐旅分處提供，大部價格是80元至120元；菜色以台北餐旅分處（台北站）提供16種最多，花蓮餐旅分處（台東站）6種最少，排骨便當是基本款，包括：台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及花蓮餐旅分處（台東站）仍販售60元的排骨便當，但數量有限。（編輯：郭諭儒）1140322

#台東站
#台北站
#台鐵
#台鐵便當
#台灣高鐵
#高鐵
#便當
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：