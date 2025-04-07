政院核定台鐵票價調漲6/23上路 漲幅26.8%

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（中央社記者林敬殷台北7日電）台鐵、高鐵票價醞釀調漲，代理台鐵公司董事長的交通部次長伍勝園今天表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整，漲幅26.8%；高鐵運量不斷增加，他個人覺得目前不太適合談票價調漲。

立法院交通委員會今天審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例第10條及第23條條文修正草案」。

國民黨立委廖先翔表示，台鐵票價在立法院休會期間有許多討論，經董事會討論通過調幅為26.8%，美國總統川普對等關稅政策對國內經濟影響，國內經濟短期內恐劇烈波動，是否會成為台鐵預計6月票價調漲的影響因素。

伍勝園指出，行政院已經核定票價調漲案，預計6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3%，幾乎沒有報酬率。

廖先翔表示，若經貿危機持續升溫，台鐵票價應該考慮社會觀感審慎評估，票價一次調26.8%，民眾會感覺很大的改變，雖然有長年累積的因素，但是否可以逐年提升。

伍勝園說，短程來講有TPASS月票，短程通勤不會受到影響，若以台北到板橋為例，只增加新台幣7元，比公車及捷運便宜，是有考慮到社會的接受程度。

民進黨立委李昆澤提及高鐵近來醞釀調整票價，他表示，高鐵旅客總人次，2019年是6741萬1248人次，2024年則是7825萬483人次，2019年的旅客日均人次是18萬4688人次，2024年的日均人次是21萬3799人次，營業收入部分也是有增加，2023年是498億元，2024年531億元。

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李昆澤說，2013年高鐵第一次票價調整時，他就表示，高鐵問題在運量不在票價，當時在立院交通委員會決議，高鐵票價調整應送立法院。目前高鐵的旅客人次及營業收入都有明顯增加，因此，高鐵目前應維持原票價，今年不應同意做這樣的調整。

伍勝園表示，高鐵運量一直提升，他個人覺得目前不太適合談票價調漲問題，也許2年後，新車進來之後，成本可能增加，那時候會是一個比較適合談票價調整的時機。（編輯：林克倫）1140407