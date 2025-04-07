台鐵票價6/23調漲 另研議花東優惠

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台鐵公司將於6月23日調漲票價，平均調幅26.8%。台鐵總經理馮輝昇今天在記者會中說，正研議花東地區優惠措施，但時間和內容仍在討論中。

馮輝昇表示，行政院是在3月28日核定台鐵票價調漲案，並將於6月23日實施，同時也奉行政院指示，促進花東地區災後重建、提升花東線使用率，台鐵正加速研議花東地區優惠措施，促進交通公平性，均衡區域發展。

至於台鐵可能對花東地區提供的優惠措施及時間，馮輝昇說，仍在內部討論中。

另外，以往持電子票證可搭乘PP自強號的里程是70公里，因時常造成車廂過於擁擠，影響購買對號座的旅客權益，引來不少抱怨。

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馮輝昇說，6月23日起，配合新票價實施，電子票證可搭乘PP自強號的里程數降為50公里。

台鐵將在新票價上路後2天，也就是6月25日，實施列車改點，針對需求高的路線投入更多列車服務，同時，根據大數據分析，台北-台中、台北-豐原及台中-高雄，是台鐵相對有競爭力的路線，也會在改點時提供更多班次。（編輯：管中維）1140407