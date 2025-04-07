台鐵北花票價漲32% 徐榛蔚籲中央重視民生壓力

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）行政院同意台鐵票價調漲案，其中北花票價調漲高達32%，高於台鐵票價平均漲幅26%，對倚賴鐵路交通甚深的花蓮民眾負擔鉅增，縣長徐榛蔚呼籲中央政府應優先考量民生福祉。

徐榛蔚今天透過新聞稿表示，美國近期對等關稅對台灣課徵32%高額關稅之際，中央政府竟然同步宣布台鐵北花票價大幅調漲，從現行新台幣440元調升至583元，調漲幅度高達32%，甚至高於平均漲幅26.8%，引發民眾錯愕與強烈不滿，質疑中央是否顧及民眾感受，是否理解物價飆漲所帶來的壓力。

徐榛蔚指出，中央政府對美國態度溫良恭儉讓，面對國內民眾卻採取錙銖必較態度，政策取向令人質疑。特別是美國總統川普對台政策影響下，台股出現劇烈下跌，全面通貨膨脹問題浮現，此時政府不僅未提出有效紓困措施，反而急於調漲台鐵票價，加重民眾負擔。

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徐榛蔚表示，台鐵國營化應該優先考量如何開源節流，例如活化閒置店鋪提高經營效能，而非直接透過票價調漲轉嫁成本。此外，她也呼籲中央政府應重新檢討水電等能源政策，以穩定民生物價，漲票價是最終手段。

另外，花蓮石材產業面對美國對台關稅衝擊，徐榛蔚指出，第一時間已召集產業訪談，花蓮石材外銷美國原本關稅不到5%，現恐暴增至32%，對花蓮地方產業造成重大衝擊；同時台股崩盤、國內消費信心下滑，訂單全面暫緩，產業初步評估影響已超過15%，呼籲中央應即時提出降息與提供低利貸款等金融措施，協助企業度過難關。（編輯：孫承武）1140407