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觀光署攜手「去趣」App 推主打月縣市旅遊路線

2025/5/13 16:39（5/13 16:46 更新）
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交通部觀光署帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」，與遊程規劃App「去趣」跨接，也和共享租車服務iRent合作，針對5月主打星「南投」推出時數折抵優惠活動。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月13日
交通部觀光署帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」，與遊程規劃App「去趣」跨接，也和共享租車服務iRent合作，針對5月主打星「南投」推出時數折抵優惠活動。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月13日
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（中央社記者余曉涵台北13日電）觀光署指出，台灣觀光100亮點從5月起遊程規劃App「去趣」跨接，讓旅客透過App參考主打月縣市推薦百大亮點旅遊路線及特色玩法，並能一覽亮點周邊特色景點。

交通部觀光署帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」，透過「環島月月Party」話題行銷，每月輪流由各縣市擔任亮點主打星，共同推動亮點旅遊。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，5月起與遊程規劃App「去趣」跨接，讓旅客透過App參考主打月縣市推薦百大亮點旅遊路線及特色玩法，並能一覽亮點周邊特色景點、在地美食及優質旅宿，隨時隨地規劃專屬遊程。

觀光署指出，也與共享租車服務 iRent合作，針對5月主打星「南投」推出時數折抵優惠活動，鼓勵遊客輕鬆暢遊日月潭、清境、溪頭、雙龍瀑布等南投百大亮點，深度體驗在地魅力。

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觀光署長周永暉表示，透過遊程規劃App，能即時參考用戶推薦熱門景點、美食、住宿及遊程等大數據資料，來客製化安排專屬行程，方便分享給旅伴或網友；相較傳統建議遊程，更能依照自己的需求、喜好，來快速機動調整，並輕鬆發掘百大亮點及周邊精彩的食宿遊購。

另外，觀光署鼓勵旅客利用公共運輸進行國內旅遊，因此積極推動「台灣好行」景點接駁公車、「台灣觀巴」套裝旅遊行程與包裝Taiwan PASS交通電子票券。（編輯：陳清芳）1140513

#日月潭
#南投
#觀光署
#交通部
#周永暉
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