美眾院通過包裹法案 美台避免雙重課稅闖過頭關

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（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）美國眾議院今晚表決通過美國家庭及勞工稅收減免法案，這項包裹法案包含台灣高度關注的美台避免雙重課稅法案。法案後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。白宮日前已表達對這項法案的支持。

美國聯邦眾議院今天晚間以357票同意、70票反對，輕鬆達到2/3門檻要求，通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」（The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024）。這項包裹法案主要是擴大兒童稅收抵免，並恢復多項企業稅收優惠，法案也包括「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。

眾院歲計委員會（House Ways and Means Committee）主席史密斯（Jason Smith）今天在院會討論法案時表示，這項法案有利於成長、就業與美國。法案不僅幫助美國國內企業，這項稅收減免計畫還透過結束對在美台經營的美國勞工與企業的雙重課稅，確保美國與主要經濟夥伴台灣站在一起。

眾院外交委員會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）在包裹法案通過後，針對美台避免雙重課稅發出聲明表示，這項重要立法將減少對中華人民共和國關鍵技術與資源的依賴，並增加美台之間的外國直接投資。這項立法不僅將提高美台競爭力，還將增強勞工與企業抵禦北京經濟影響力的能力，並強化蓬勃發展的美台關係。

法案日前於歲計委員會通過時，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，對此進程感到鼓舞，「這是值得歡迎的一步」，國會應該通過這項法案。

這項包裹法案今晚在眾議院通過後，將送參議院審議表決，待通過後將送交白宮，經美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

財政部官員日前表示，為確保互惠，台美雙方須另商訂、洽簽國際文書，台灣也須完成「條約締結法」相關程序，以使租稅優惠生效適用。（編輯：馮昭）1130201