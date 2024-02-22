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美批准23億元對台軍售案 國防部盼提升共同作戰效能

2024/2/22 11:23
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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）美國政府公告將就 「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案進行「知會國會」程序，國防部今天表示，這次軍售案將請美方對整合國軍指管及情監偵系統數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級作業，以提升共同作戰圖像效能，建立軍事互通性。

國防部上午發布新聞稿表示，美國政府於美東時間2月21日公告，將就總額7500萬美元（約新台幣23億元）的 「Link-16 系統提升先期規劃」對台軍售案，進行「知會國會」程序。

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國防部指出，這次軍售案將請美方就整合國軍指管及情監偵系統數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級作業，以提升現有共同作戰圖像效能，並建立軍事互通性，發揮聯合戰力。

國防部表示，對於美國政府協助台灣增強防衛能力，國防部表示感謝，並強調美方基於「台灣關係法」、「對台6項保證」及「強化台灣韌性法案」，落實對台安全承諾，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平穩定。（編輯：蘇志宗）1130222

#美國
#國防部
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