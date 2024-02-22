外交部：感謝美拜登政府13度對台軍售 落實安全承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北22日電）美方批准23億元對台軍售案，外交部今天表示，感謝美方依台灣關係法、六項保證落實對台安全承諾，這是美國拜登政府自2021年上任以來，第13度宣布對台軍售，展現美國對台灣國防需求的高度重視，協助強化防衛與嚇阻能力。

美國國防安全合作署（DSCA）21日晚間發布新聞稿指出，國務院已批准售台先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備，DSCA提供所需認證，並知會國會。

外交部上午發布新聞稿表示，外交部收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約7500萬美元（約新台幣23億元）的「Link-16系統提升先期規畫」。外交部對此表示高度歡迎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部指出，這是美國拜登政府自2021年上任以來，第13度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助強化防衛與嚇阻能力。

外交部表示，面對中國加大對台灣軍事施壓及灰色地帶脅迫行徑，台灣將持續致力提升自我防衛能力與不對稱戰力，以實力守護國土，捍衛人民福祉及自由、民主的生活方式；同時也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：郭無患）1130222