任內最後一個農曆新年 孫曉雅：致力保持與台友誼[影]

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）農曆新年將至，美國在台協會處長孫曉雅今天表示，今年是她擔任AIT處長最後一個農曆新年，特別用花藝布置的方式慶祝，並指出台灣的民主是世界典範，美國期待與台灣人選出的人合作，也致力與台灣保持緊密友誼，促進和平穩定、深化經濟連結。

AIT今天在臉書發布賀年影片，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅在影片中說，農曆新年是她非常喜歡的假期，與家人團聚的時刻讓她感受到她的「台灣家庭」。

孫曉雅指出，除了兒子與貓，她的同事及日常生活中用溫暖笑容迎接她的每一個人，都是她在台灣珍視的家人，這也是為什麼台灣在她的心中有一個特別位置。

孫曉雅提到，記得約32年前剛走下飛機，第一次感受到台灣濕熱的空氣，「我當時馬上就想，這就是我的家，我在佛州長大，氣候真的很像」。

孫曉雅表示，今年是她擔任AIT處長最後一個農曆新年，她特別用花藝布置的方式慶祝新年，她還到AIT附近的花市採買花材，深深感受到社區活力。

除了花卉，孫曉雅強調，台灣還有很多產品在世界首屈一指，台灣名聲越來越響亮，台灣的角色在國際社會也越來越不可或缺。

孫曉雅認為，台灣是充滿生命力的民主社會，是蓬勃發展的經濟和科技重鎮，也是世界上一股良善的力量，恭喜台灣上個月再次順利完成一場自由公正的選舉。

孫曉雅強調，台灣對民主和表達自由的尊重，使得人人都樂意參與民主程序，台灣的民主是世界典範，美國期待與所有台灣人民選出的人合作，也致力與台灣保持緊密友誼，促進台海和平穩定、深化雙方經濟連結，並支持台灣有意義地參與國際社群，「祝大家，欣欣向龍、新年快樂」。（編輯：張若瑤）1130207