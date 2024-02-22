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蔣萬安合體盧秀燕參觀燈會 強調只有合作沒有競爭

2024/2/22 20:25（2/22 20:36 更新）
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台中市長盧秀燕（前左3）22日晚間邀請台北市長蔣萬安（前右3）參觀2024中台灣元宵燈會，兩人除互贈禮物外，也強調未來只會有合作、不會有競爭。中央社記者郝雪卿攝 113年2月22日
台中市長盧秀燕（前左3）22日晚間邀請台北市長蔣萬安（前右3）參觀2024中台灣元宵燈會，兩人除互贈禮物外，也強調未來只會有合作、不會有競爭。中央社記者郝雪卿攝 113年2月22日
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台北市長蔣萬安今晚應台中市長盧秀燕之邀，參觀中台灣元宵燈會，對於2人未來是否會成為競爭對象時表示，兩人先合作、再合作、一直合作，未來只會有合作，不會有競爭。

中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，將展出到28日，蔣萬安晚上應盧秀燕邀請前來參觀，抵達會場後吸引很多民眾爭相拍照，在參觀水上巨龍主燈前，2人並在馬卡龍燈前互贈禮物、接受媒體聯訪。

被問到邀請蔣萬安前來的原因時，盧秀燕表示，由台中市政府主辦的中台灣燈會非常好看，7天來已破200萬參觀人次，要再衝一波行銷，邀請全國各地民眾來台中看燈會；至於邀請蔣萬安，是因為他聲量很高，而且不要錢，免錢又可幫台中行銷，所以她就邀請他來。

盧秀燕指出，兩人就像是很好的姐弟，過去在立法院裡面就互相幫忙、互相關心，所以蔣萬安除了在台北拚市政外，他對於其他城市，包括台中市的市政都給予很多關心及協助，她非常感謝。

被問到兩人目前雖然是合作，未來會不會成為競爭者時，盧秀燕說，大家想太多了，她跟蔣萬安從以前到以後，只會有合作，不會有競爭。

蔣萬安則說，兩人一定是先合作、再合作、一直合作，只有合作，不會是競爭；剛剛盧秀燕特別說他聲量很高，他聲量不高，現在他的3寶聲量比他還要高，所以他希望有機會帶太太、3個孩子來台中，這麼大的公園，而且有很多不同精彩展區，走走逛逛，相信他們會非常喜歡。

媒體再問2028有沒有合作可能時，盧秀燕強調，兩人只有合作，不會有競爭；以前合作，未來合作，永遠都會合作，繼續合作，永遠都會合作。（編輯：陳仁華）1130222

台北市長蔣萬安（左3）22日晚間應台中市長盧秀燕（右2）之邀，到台中中央公園參觀2024中台灣元宵燈會，並在主燈前合影留念。中央社記者郝雪卿攝 113年2月22日
台北市長蔣萬安（左3）22日晚間應台中市長盧秀燕（右2）之邀，到台中中央公園參觀2024中台灣元宵燈會，並在主燈前合影留念。中央社記者郝雪卿攝 113年2月22日
#台中市
#蔣萬安
#盧秀燕
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