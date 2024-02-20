立委問赴中旅團何時開放 王國材：視對岸善意表現

（中央社記者林敬殷台北20日電）交通部在農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，立委今天詢問什麼時候有機會開放。交通部長王國材表示，只要對岸有善意的回應，像是開放大陸團客來台觀光，或是M503航路有善意表示，政府會按對岸表現重新考慮。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委許智傑表示，民間對於開放到中國旅遊的旅行團，意見蠻多的，之前政府說過年後要開放，現在暫停開放，什麼時候有機會可以開放。

陸委會主委邱太三表示，就權責上，大陸人士來台觀光旅遊，原則上由陸委會主責，這是在兩岸人民關係條例第16條有規定，至於國人前往中國大陸旅遊，涵蓋在觀光署整體的觀光發展策略裡面，這部份由交通部觀光署負責。

王國材說，這次本來希望健康有序友善的交往，當時也請業者先組團，但是，第一是中國大陸不開放團客過來，第二就是對M503航道及斷交的事件等。3月1日到5月底繼續做，6月1日後是暫停組團，並不是永遠停止，只要對岸有善意回應，包括團客過來，或是對M503航道跟台灣民航單位討論，有善意或表現以後，按照表現重新考慮，包括6月1日以後的狀況。

邱太三指出，基於國家整體利益的考慮，世界各國都一樣，觀光的交流都是雙向，但是，對岸在2019年8月1日無預警禁止大陸人民來台自由行，但台灣方面還是讓國人能到大陸去自由行，其次，2020年因疫情關係，對岸在1月24日禁止團客到台灣來，台灣也因為疫情關係禁止國人到對岸去。2019年之前是基於雙向，大家互利互惠，不會衝擊到國家利益。

許智傑對此表示，全世界跟台灣是不是100%對等關係，中國對台灣不友善，包括M503、上快艇檢查，是很野蠻的，但可以適度的的拿捏，先釋出小額、逐步開放，希望陸委會及交通部斟酌，沒有100%可以完全對等。像是汶萊、泰國及菲律賓，來台是免簽，這些國家對台灣還是要辦理簽證，要付簽證費用，國跟國之間互動不見得100%都一模一樣。

邱太三說，但絕對不會是零。王國材也表示，對岸現在是零，個人行及團客都是這樣，台灣在自由行方面已釋出很多善意，團客部分去年也釋出善意，但得不到善意回應。（編輯：趙蔚蘭）1130220