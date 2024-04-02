審計長：打詐、食安納列113年度查核工作重點

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（中央社記者范正祥台北2日電）審計部審計長陳瑞敏今天指出，打詐、食安、交通安全、改善所得分配、中高齡與高齡者就業及氣候變遷調適等，多項攸關國計民生議題，納列為今年度的關鍵審計議題及查核工作重點。

立法院會今天邀請陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過，並備諮詢。

關於111年度中央政府總預算執行結果，陳瑞敏指出，合計歲入歲出賸餘新台幣4992億餘元，經償還債務1500億元，收支賸餘3492億餘元。

陳瑞敏指出，111年度中央政府總預算債務舉借預算數439億餘元，全數未予舉借，且債務還本除依預算執行960億餘元外，另增加還本540億元。

他表示，政府自推動財政健全方案以來，財政收支結構逐步改善。

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陳瑞敏指出，審計部近年來已就政府重要施政計畫及攸關民生的重要議題施以查核，並研提重要審核意見，包括推動：少子女化對策計畫、長照2.0計畫、國家資通安全政策、毒品防制策略、都市更新發展計畫、都市計畫特定專用區之劃設與開發、青年居住政策、交通安全改善措施、前瞻基礎建設計畫、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興計畫。

陳瑞敏表示，因應社會脈動，審計部也已將近期各界普遍關注的打詐、食安、交通安全、改善所得分配、中高齡與高齡者就業及氣候變遷調適等多項攸關國計民生議題，納列為113年度的關鍵審計議題及查核工作重點，持續加強查核，發揮審計功能。（編輯：郭無患）1130402