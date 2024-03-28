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竹北餐廳疑釀民眾腹瀉 衛生局查多項缺失限期改善

2024/3/28 22:33（3/28 23:11 更新）
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新竹縣政府衛生局28日表示，有民眾反映到竹北地區餐廳用餐後出現腹瀉等身體不適，經派員至店家稽查，除對食物採檢送驗，也發現多項衛生缺失，已責令業者於4月11日前完成改善。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月28日
新竹縣政府衛生局28日表示，有民眾反映到竹北地區餐廳用餐後出現腹瀉等身體不適，經派員至店家稽查，除對食物採檢送驗，也發現多項衛生缺失，已責令業者於4月11日前完成改善。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月28日
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（中央社記者管瑞平新竹縣28日電）新竹縣政府衛生局今天表示，有民眾反映到竹北地區餐廳用餐後出現腹瀉等身體不適，昨天派員至店家稽查，除對食物採檢送驗，也發現多項衛生缺失，已責令業者限期改善。

竹縣衛生局晚間發布新聞稿表示，日前至少3、4起的民眾陳情，民眾檢舉的對象都是同一家餐廳，食用的餐點包括嫩肩牛排咖哩和舒肥嫩雞咖哩，昨天已派員前往稽查，將這2道菜的食材，包括肉類、咖哩、蔬菜和蛋等送驗，約2週後會有結果。

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衛生局指出，除了送驗食材，現場也發現包括未提具員工健檢資料、無有效之病媒防侵措施、冰箱內部未保持清潔、設備（烹調區爐火台）及器具（砧板）未保持乾淨、工作櫃台未保持整潔等缺失，已責令業者於4月11日前完成改善。

衛生局表示，將持續追蹤該餐廳改正情形及食材送驗結果，若在期限內未改正，將依食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130328

#竹北
#新竹縣衛生局
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