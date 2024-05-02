秋後算帳？ 湖人球團徵詢球員意見是否留總教練

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（中央社記者黎建忠台北2日電）洛杉磯湖人在美國職籃NBA季後賽首輪遭金塊淘汰，不斷出現陣中早已「將帥不合」的聲音，美國媒體報導，湖人球團今天起將開始徵詢球員意見，看看是否要留下總教練漢姆。

湖人連2年都在季後賽不敵丹佛金塊遭淘汰，去年至少打到西區冠軍戰，今年則連首輪都過不去。更慘的是，在漢姆（Darvin Ham）執教下，湖人連續2年在例行賽都落到附加賽才辛苦晉級季後賽。

今年季後賽漢姆更多次「打臉」自家明星球員，最有名的就是第3戰後，當家球星之一的戴維斯（Anthony Davis）賽後批評了裁判吹判尺度，沒想到漢姆受訪時強調「不該以裁判吹判當作藉口」，等於和戴維斯完全唱反調。

ESPN資深記者麥曼納米（Dave McMenamin）今天在個人X上爆料，湖人球團高層正在一一徵詢球員意見，看看是否要把漢姆留下來繼續執教。

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）雖從未公開質疑過漢姆執教，但過去曾數次在關鍵時刻暫停時自己喊戰術，甚至在例行賽八村壘遭冷凍也公開喊話要用他，這些都和漢姆作法背道而馳。

年底要滿40歲的詹姆斯，和湖人合約擁有球員選擇權，這也意味著，詹姆斯賽季結束後有權跳出合約變成自由之身，因此漢姆的去留，或許會成為詹姆斯考慮條件之一。

美國知名記者查蘭尼亞（Shams Charania）指出：「在整個例行賽和季後賽的大部分時間裡，球隊和球員都認為漢姆的輪換、比賽計劃都缺乏調整，導致這支球隊表現不佳，這在休息室裡引起了不滿，這種不滿在整個球隊上下都很明顯。」

漢姆擔任紫金軍團總教練期間，湖人例行賽戰績為90勝74敗，季後賽則為9勝12敗。（編輯：龍柏安）1130502