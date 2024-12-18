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NBA盃公鹿擊退雷霆奪冠 總教練讚漢姆、普林斯是秘密武器

2024/12/18 14:17（12/18 14:27 更新）
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NBA盃17日在拉斯維加斯進行冠軍戰，密爾瓦基公鹿以97比81擊敗西區霸主奧克拉荷馬雷霆，捧起冠軍獎盃。（圖取自x.com/Bucks）
NBA盃17日在拉斯維加斯進行冠軍戰，密爾瓦基公鹿以97比81擊敗西區霸主奧克拉荷馬雷霆，捧起冠軍獎盃。（圖取自x.com/Bucks）
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）去年NBA盃率湖人捧冠的漢姆，本季擔任公鹿助理教練，在公鹿今天冠軍賽以97比81擊敗雷霆後，漢姆與從湖人轉戰公鹿的普林斯2年見證球隊奪冠，總教練瑞佛斯說，2人是球隊秘密武器。

漢姆（Darvin Ham）過去2季執掌洛杉磯湖人兵符，去年率領湖人以7連勝在首屆季中錦標賽摘冠（本季改名NBA盃），但季後賽首輪敗給丹佛金塊後遭開除，後來加入前東家公鹿教練團，出任首席助理教練。

至於普林斯（Taurean Prince）上季為湖人主力輪替，之一，季後成為自由球員的普林斯與紫金大軍分道揚鑣，並披上公鹿戰袍，與過去重用他的漢姆再續前緣。

NBA盃冠軍賽今天登場，公鹿靠著「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出26分、19籃板、10助攻，以及里拉德（Damian Lillard）23分，聯手以97比81扳倒西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，以7連勝之姿捧起金盃。

漢姆連2年奪冠，生涯在NBA盃繳出14勝0敗驚人成績，而普林斯今天上場21分鐘，貢獻6分、2籃板、2助攻，同樣維持全勝戰績。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後表示，球隊帶了秘密武器，「漢姆這兩年在NBA盃維持不敗之身，而球隊還有另一個秘密武器就是普林斯。」

普林斯成為唯一連2年拿到NBA盃冠軍獎金的球員，至少獲得約100萬美元（約新台幣3270萬元）額外收入，而上季漢姆在帶領湖人奪冠後領到約50萬美元（約新台幣1635萬元）獎金，這次也會有一筆獎金進帳。（編輯：李亨山）1131218

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