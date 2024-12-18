NBA盃公鹿奪冠 雷霆難敵字母哥大三元[影]

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（中央社拉斯維加斯17日綜合外電報導）美國職籃NBA盃今天在拉斯維加斯進行冠軍戰，密爾瓦基公鹿在明星球員字母哥與里拉德聯手下，在第3節拉開領先優勢，最後是以97比81擊潰西區霸主奧克拉荷馬雷霆。

這場比賽由雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）率先開張，此後雙方分數緊咬，第一節比賽終了時，雷霆以28比27領先1分。雷霆的哈特史坦（Isaiah Hartenstein）單節10分支撐全隊，公鹿在里拉德（Damian Lillard）與字母哥安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）聯手下，對雷霆防守造成極大威脅。

第二節里拉德先以三分球壓制對手，同時字母哥的助攻也讓公鹿接連進帳，雷霆在長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）因傷缺陣下，由哈特史坦力扛禁區，加上亞歷山大也有建樹，雙方勢均力敵。

上半場結束時，公鹿以51比50領先1分，其中字母哥送出5次助攻，個人獨拿14分；里拉德三分球投4中2共得12分，雷霆除哈特史坦與亞歷山大合拿24分之外，威廉斯（Jalen Williams）也有11分進帳。

下半場開始，字母哥的助攻將公鹿優勢逐步擴大，他個人第3節獨拿12分，全隊可說是壓著對手打，雷霆顯然對字母哥與里拉德的連線無解，僅靠著亞歷山大零星砲火支援。第3節結束時，公鹿以77比64握有13分領先。

公鹿在第4節開始以3個三分球擊潰雷霆防線，雙方比數已來到20分差距。字母哥全場26分送出10次助攻，大三元到手之外，全場19個籃板也是獲勝關鍵。雷霆以亞歷山大拿21分全隊最高。

NBA盃除冠軍賽外，各賽事均計入例行賽成績。雷霆目前在西區排名第1，過去10戰中9勝1負同時連贏5場；公鹿今年開季成績並不算好，但是過去10戰也贏了8場並且連拿3勝，公鹿在東區排名如今已回升至第5。

NBA盃的冠軍隊伍，只要球員有標準合約在身，每名可獲51萬4971美元（約新台幣1688萬元）獎金，這對高薪球員雖不算多，但字母哥肯定此一作法，並表示這筆獎金對年輕球員們「意義重大」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131218