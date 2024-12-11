漢姆NBA盃不敗神話延續 公鹿勝魔術晉4強

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）去年NBA盃率領洛杉磯湖人7連勝摘冠的漢姆，季後遭開除後，重回密爾瓦基公鹿擔任首席助理教練，公鹿在今天擊敗奧蘭多魔術，以5連勝、前進4強，讓漢姆不敗神話再度引發討論。

漢姆（Darvin Ham）過去2季執掌湖人兵符，但在上季季後賽首輪敗給丹佛金塊後丟了飯碗，後來在前東家公鹿延攬下出任首席助理教練，協助主帥瑞佛斯（Doc Rivers）帶兵。

去年NBA創設季中錦標賽，漢姆帶領湖人以7戰全勝之姿，抱走首屆金盃，今年賽事更名為NBA盃（NBA Cup），公鹿先是在東區B組以4連勝出線，今天8強碰上魔術，以114比109迎接勝利。

公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（ Damian Lillard）與波蒂斯（Bobby Portis）3人包辦87分，其中安特托昆博轟下37分、7籃板，也幫助公鹿取得4強門票，接下來將前進拉斯維加斯，對戰紐約尼克、亞特蘭大老鷹之間的贏家。

公鹿在NBA盃持續連勝，讓漢姆的名字近期討論度大增，擔任教練的他，在NBA盃保有12勝0敗完美戰績，猶如球隊的福星。

如今公鹿距離NBA盃冠軍只差2勝，漢姆有機會連2季見證所屬球隊登頂。

另一場NBA盃8強賽，奧克拉荷馬雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下39分、8籃板、5助攻帶領下，以118比104擊退達拉斯獨行俠，成為第2支晉級4強隊伍，4強對手得待休士頓火箭、金州勇士之戰後才能確定。（編輯：李亨山）1131211