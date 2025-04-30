NBA哈利伯頓延長賽致勝上籃 溜馬連2年淘汰公鹿

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（中央社記者黎建忠台北30日電）美國職籃NBA印第安那溜馬今天在主場迎戰密爾瓦基公鹿，靠著哈利伯頓在延長賽終了前1.1秒致勝上籃，率隊在40秒內連得8分逆轉，終場就以119比118，連2年在季後賽淘汰公鹿。

溜馬今天帶著系列賽3比1的聽牌優勢回到主場作戰，儘管公鹿少了明星後衛里拉德（Damian Lillard），但靠著「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）苦撐，仍在正規賽結束前53秒取得4分領先。

只可惜哈利伯頓（Tyrese Haliburton）扮演全場球迷救世主，在終場前39秒內連得4分追平比數，雙方進入延長賽。

不放棄的公鹿，直到延長賽終了前40秒還以7分領先，眼看勝利在望，沒想到溜馬先靠尼姆巴德（Andrew Nembhard）投進三分球，接著哈利伯頓又藉著對手失誤完成三分打，追到僅剩下1分差距。

隨後全場拿下33分的公鹿射手崔蘭特（Gary Trent Jr.）又發生要命的傳球失誤，這次讓溜馬取得球權後，靠著哈利伯頓的致勝上籃，完成這次不可思議的大逆轉。

賽後雙方又在球場裡發生不愉快，連3年在首輪被淘汰的安特托昆博，先和溜馬的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）發生肢體衝突，隨後又和哈利伯頓的老爸互噴垃圾話，幸好事端沒有擴大。

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安特托昆博全場繳出30分、20籃板、13助攻的大三元成績單，仍難挽救球隊落敗，隨著公鹿遭淘汰，「字母哥」被交易的消息又浮現檯面，有外媒指稱，這個暑假他很可能會改披籃網球衣。

溜馬先發5人得分都達雙位數，功臣哈利伯頓全場26分、9助攻、3抄截、3阻攻，僅發生1次失誤。（編輯：陳政偉）1140430