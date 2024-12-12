NBA盃老鷹楊恩領軍逆轉尼克 4強戰對決公鹿

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職籃NBA盃，亞特蘭大老鷹今天靠著楊恩（Trae Young）全場22分和11次助攻下，自第3節落後10分急起直追，終場以108比100擊敗紐約尼克，取得4強賽對戰密爾瓦基公鹿的資格。

法新社報導，自2021年老鷹在季後賽擊敗尼克以來，老鷹控球後衛楊恩一直讓尼克球迷氣的牙癢癢。尼克今天宰制上半場後，楊恩下半場開始活躍，帶領老鷹進攻火力全開。

楊恩下半場拿下12分並送出9次助攻，指揮全隊展開反擊。老鷹全軍火力均衡，替補的韓特（De'Andre Hunter）全場拿了24分，為全隊之冠。

比賽還剩3分01秒時，楊恩傳給韓特空中接力扣籃，老鷹將領先擴大至14分。

隨後卡佩拉（Clint Capela）接到丹尼爾斯（Dyson Daniels）傳球完成空中接力灌籃，幾秒鐘後他又接到楊恩傳球再完成一次。比賽結束，老鷹將勝利帶走。

老鷹獲得NBA盃（NBA Cup）4強門票後，楊恩表示，「這是一場重要的比賽，對我們來說尤其如此」，「我們知道這場比賽關係重大，我們也知道困難之所在」。

老鷹擊敗目前在東區戰績領先的克里夫蘭騎士與NBA總冠軍波士頓塞爾蒂克，從NBA盃的分組中出線。

但面對尼克時，老鷹未能儘早發動攻勢；尼克在分組賽4戰全勝，並且在過去6場比賽中贏了5場。

哈特（Josh Hart）拿下尼克最高的21分，湯斯（Karl-Anthony Towns）19分及19個籃板，但最後幾分鐘犯滿畢業。布里吉斯（Mikal Bridges）也為尼克添了19分。當老鷹下半場開始加速反撲時，尼克卻無力回應。

老鷹將於14日在拉斯維加斯進行4強戰，對手是由「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿。NBA盃決賽將於17日舉行。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131212