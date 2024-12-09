NBA保羅生涯助攻超越基德 獨居史上第2

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（中央社記者陳容琛台北9日電）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺39歲老將保羅今天傳出10次助攻，幫助球隊以121比116擊敗紐奧良鵜鶘，生涯累計助攻數超越基德，獨居NBA史上第2名。

在NBA舞台奮鬥20年的馬刺後衛保羅（Chris Paul），今天迎戰鵜鶘以先發上陣，上半場一次傳球幫助溫班亞馬（Victor Wembanyama）投進三分球，讓生涯助攻數超越已退役球星基德（Jason Kidd），以12099助攻獨居NBA助攻榜上第2名，僅次於傳奇球星史塔克頓（John Stockton）的15806次。

此役傳出10助攻的保羅稱職扮演組織角色，另外貢獻6分、7籃板，同時成為NBA史上第2名達成第600場單場10助攻的球員，搭配溫班亞馬的25分、10助攻，聯手幫助馬刺以5分之差取勝，為紀錄之夜畫下完美句點。

巧合的是，保羅NBA生涯起點正是鵜鶘，如今在面對昔日老東家，締造重大里程碑，他在接受媒體訪問時打趣表示，當年基德在自己面前拿到生涯第100次「大三元」，因此超越基德具有特別意義，「這個里程碑意味著我在聯盟打了很久，而我也對自己仍在這個舞台拚戰充滿感激。」

球員時期曾與保羅當過隊友，鵜鶘總教練葛林（Willie Green）則透露，看到保羅現在仍能繳出這樣的表現，相當令人難以置信，「他的頭腦仍不斷在解讀比賽，尤其自從他加入馬刺之後，可以明顯發現這支球隊的成長。」（編輯：吳協昌）1131209