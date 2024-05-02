聯準會淡化升息可能 亞幣反彈新台幣站回32.4元

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國聯準會宣布利率維持不變，淡化升息可能，削弱美元支撐力道，亞幣展開反彈，新台幣兌美元今天收在32.496元，升值4.6分，為近半個月高點，台北及元太外匯市場總成交金額14.23億美元。

美國聯準會決議利率保持在23年高點，主席鮑爾坦言近期通貨膨脹高於預期，示意高利率會維持更久；但他表明下一步「不大可能」是升息，緩和投資人憂慮。

美股走勢震盪，AI科技股重挫，台股今天走勢修正，終場下跌174點，收20222點，失守月線。

新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，一早隨著台股下挫、外資出走，匯價趨貶、盤中最低為32.58元，但隨著美元示弱、日圓強勢反攻，帶動新台幣由貶翻升，終場收在最高32.496元，重返32.4元價位。

外匯交易員指出，先前美國公布的經濟數據強勁，重燃市場對升息的擔憂，助長美元強勢格局，如今鮑爾明確表態，升息的機率較低，有效安撫市場信心，接下來應該還是回歸看數據說話的老路。

外匯交易員補充，美元缺乏新的題材，沒有上攻動能，緩和亞幣貶值壓力，而新台幣匯率跟著亞幣走，只要人民幣、日圓回穩，新台幣短線應可回到區間整理。

央行統計，美元指數今天貶值0.22%，主要亞幣齊反彈，人民幣休市，新台幣升值0.14%，韓元升值0.44%，日圓強漲0.87%。（編輯：潘羿菁）1130502