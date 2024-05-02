網路報稅手機號碼認證夯 去年比例近49%

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（中央社記者蘇思云台北2日電）台灣網路認證公司今天表示，2018年跟電信業合作，透過電信服務建立身分識別，像是5月綜所稅申報開跑，網路報稅透過手機號碼認證的比例逐年上升，去年使用比例近49%；未來也規劃民眾可透過電信門號繳費記錄，作為銀行申請貸款的佐證資料之一。

台灣網路認證股份有限公司今天下午舉行TWID金融科技論壇，未來規劃透過電信業認識客戶（KYC）驗證，民眾申請比較小額的銀行貸款，可把電信門號持有6個月以上且無欠款記錄作為佐證資料之一，不過，相關規劃仍在討論中。

台灣網路認證公司董事長李榮琳指出，2022年首屆論壇談論行動實名認證，去年則關注永續浪潮下的身分識別與電子簽署技術，數位部去年也積極參與論壇，如今電子簽章法修正草案在4月30日三讀通過，未來電子簽署應用範圍擴大下，期待未來可以更蓬勃發展。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，電信業跟台灣網路認證公司2018年開始合作，透過電信服務建立身分識別系統，等於透過電信業資料庫可以了解用戶的電信狀況。簡訊部份，數位部推出111公部門簡訊短碼，電信業也推動「68+金融代碼」的商用短碼服務，目前已有金融業者洽談中。

今年綜所稅申報5月已經開跑，網路報稅現在提供多種認證方式，包括行動電話、行動自然人憑證、戶口名簿戶號等方式。

台灣網路認證公司協理連子清指出，2021年手機號碼成為網路報稅的認證管道之一，比例也逐年上升，2021年、2022年、2023年使用手機號碼驗證比例分別為32.2%、41.7%、48.6%，等於去年幾乎是每2人就有1人使用手機號碼做認證。

台灣大哥大新科技事業發展副總經理韓昆舉表示，電信業資料有其獨特性，三大電信門號近3000萬戶，單一業者幾乎都有千萬規模，單一金融業公司很少能達到這類規模、且為雙證件身分驗證的資料。此外，電信業的用戶移動、連網行為等軌跡都非常即時變化，電信帳單的往來地址通常也會很快更新用戶的狀況，希望相關驗證上，不同產業間都願意投入更多貢獻，帶動生態系。

此外，業界也認為，各種身分驗證可以因不同應用進行強度分級。

韓昆舉解釋，像是網路報稅，「可能不太擔心有人會代替你繳完稅」，若不用到高強度認證，也許可透過電信號碼認證的方式，來確認個人身分。但若為金融業開戶、具交易性質的應用，就需使用效力更強的數位簽章等，如果可以不用插卡，對使用者而言也會更方便。（編輯：黃國倫）1130502