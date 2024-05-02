股后來了 信驊科技、Skymizer前進高雄

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄半導體產業鏈再添生力軍，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer今天與市府簽署「南進高雄合作意向書」，可望進駐高雄亞灣區，擴大半導體生態能量。

高雄市政府今天舉辦簽約儀式，信驊科技董事長林鴻明、Skymizer創辦人兼執行長唐文力分別與高市經發局長廖泰翔簽約，由高雄市長陳其邁擔任見證人。

陳其邁致詞說，大家可以去查查信驊科技的股價，「台積電當初投資高雄時，股價是300多元，有人問我可不可以買？」當時只能報以神秘微笑，但如今台積電已漲到800多元。

信驊科技是全球最大的BMC（基板管理控制器）供應商，位居伺服器管理晶片設計龍頭地位，今天收盤價3130元，僅次於股王世芯-KY的3150元。

Skymizer（台灣發展軟體科技）則是台灣唯一以編譯器起家的軟體業者，為全球頂尖的AI晶片編譯器ONNC供應商。

陳其邁說，感謝信驊科技和Skymizer投資高雄、看好高雄，市府一定會盡最大努力提供企業投資進駐最佳服務。市府與中央攜手推動「亞灣2.0」計畫，以7年超過170億中央經費資源挹注推動，打造以IC設計、技術研發、數位內容等智慧科技產業為發展重點的場域。

林鴻明致詞說，該公司為專業IC設計公司，除全球市占率第一的伺服器遠端管理晶片（BMC）外，也多年耕耘360度影像處理技術；未來規劃以高雄作為技術驗證的據點；此外，今年公司20週年慶活動，也決定移師高雄舉行，有300名員工參加。

唐文力則說，近年先進製程及高等研教資源陸續落腳高雄，Skymizer規劃以高雄為基地，進行設計驗證工作，尤其是亞灣區「好山好水、氣候宜人、交通便利」，未來IC設計工程師可搭遊艇出海紓壓。

廖泰翔強調，近年高雄科技半導體發展快速，不僅有封裝測試基礎，加上材料設備業者轉型升級，也往中游晶圓製造、上游IC設計端招商，包括台積電、華邦電、德商默克、美商英特格、國巨、義隆、穩懋、穎崴、新應材、虹晶科技、強茂、聯亞、三福氣體、住友培科等大廠陸續進駐設廠。今天2家大廠，高雄半導體上游端量能擴大，均衡產業發展生態。（編輯：黃世雅）1130502