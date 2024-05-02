國泰世華銀：FOMC會議態度保守 降息時點恐延至9月

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（中央社記者羅元駿台北2日電）美國聯準會（Fed）發布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，國泰世華銀行展望後市表示，若美國通膨續高，今年首次降息時點恐延至9月，全年降幅可能縮窄，不如3月點陣圖所透露的3碼（0.75個百分點）。

國泰世華銀行今天在媒體群組發布FOMC會後市場展望，指出本次FOMC會議傳遞政策利率保持在5.25%至5.50%區間；Fed對降息態度偏保守，且主席鮑爾（Jerome Powell）對通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但也排除升息的可能性。

國泰世華指出，預計Fed將於6月放慢縮表速度，將每月減持600億美元公債上限，調降至250億美元；並預測，今年首次降息時點遞延至9月，全年降幅將不如3月點陣圖所透露的3碼。

美國今年第1季GDP年化季增率由去年第4季的3.4%降至1.6%，國泰世華分析，顯示在高利率的環境下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助推動貨幣政策轉向寬鬆；然而，受油價、住房通膨走升影響，通膨增速仍居高不下，讓Fed對降息態度轉趨保守，帶動公債殖利率偏高震盪。

國泰世華指出，若高利率持續更長時間，美元強勢將更久，加上若ECB（歐洲央行）於今年6月啟動降息，利差擴大使美元指數未來數月高位震盪。後續待Fed釋出較明確的降息訊號後，美元才有望稍趨貶勢，而幅度仍視降息步伐而定。

國泰世華整理，在6月的FOMC會議前，需關注CPI（消費者物價指數）、PCE（個人消費支出物價指數）和NFP（非農就業報告）等通膨與就業數據變化。（編輯：潘羿菁）1130502