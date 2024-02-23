蔡總統盼台日等國拓展合作 打造自由開放印太

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（中央社記者賴于榛台北23日電）總統蔡英文今天接見日本笹川和平財團常務理事兼原信克等人時指出，她感謝日本政府多次重申台海和平穩定的重要性，期盼台灣日本與其他理念相同國家未來能拓展合作，打造「自由開放的印度太平洋」。

總統府透過新聞稿指出，蔡總統今天在國家安全會議秘書長顧立雄陪同下，接見日本資深外交官、日本笹川和平財團常務理事暨「日美台安全保障研究」委員兼原信克，以及日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國等人。

蔡總統致詞時表示，兼原信克對區域及國際情勢有精闢見解，除定期和台灣重要智庫對話交流，並透過書籍、論壇發表對台日事務的專業見解，還曾經接待台灣的訪日團，她要感謝兼原信克對台日關係的重視及支持，也很期待能針對台日關係及區域安全等議題交換意見。

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蔡總統說，台日一直是相互扶持的好朋友，共同度過疫情挑戰，也簽署各項重要協定、舉辦活動，經濟、產業及文化交流皆越來越緊密，兩國也是守護區域和平的重要夥伴，更要感謝日本政府多次在國際場合，重申台海和平穩定對國際的重要性。

她表示，面對快速變動的國際情勢，期待台灣、日本以及其他理念相近的國家，能夠持續拓展各領域的合作，深化夥伴關係，共同守護民主、自由等普世價值，打造「自由開放的印度太平洋」。（編輯：楊凱翔）1130223