總統春節親赴慰勉 海巡人員：守護藍色國土不鬆懈

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（中央社記者范正祥新北11日電）今天是農曆大年初二，總統蔡英文今天前往海巡署北部分署深澳安檢所，頒發加菜金和福袋，祝福新年快樂，並慰勉海巡人員辛勞；海巡人員向蔡總統報告，必定堅守崗位，守護藍色國土不鬆懈。

農曆春節連假到來，但海巡、軍警人員仍堅守崗位、站在第一線。蔡總總昨天大年初一前往台北市中正一分局、台北市中正二分局、福西營區憲兵裝步239營慰勉春節執勤人員。蔡總統今天由國家安全會議秘書長顧立雄等人陪同，前往慰勉海巡署北部分署第二岸巡隊深澳漁港安檢所海巡人員，海洋委員會主任委員管碧玲等人也在場。

蔡總統親切問候海巡人員，肯定堅守崗位的辛勞與付出，頒發加菜金和福袋，祝福新年快樂；海巡人員謝謝蔡總統，也拱手祝福蔡總統新年快樂，萬事如意，「龍」來運轉，萬物興「龍」，大家並齊聲高喊「深澳安檢所讚」，氣氛歡樂。

海巡署北部分署在臉書發文表示，今天是大年初二，蔡總統特別到深澳漁港安檢所訪視，除頒發加菜金及外人所沒有的福袋外，更給予滿滿的關心與鼓勵祝福的話，讓在寒風中堅守崗位的大家備感親切與溫馨，並在熱鬧中度過一個特別的新年。北部分署發文強調，「報告總統：春節期間，我們必定堅守崗位，守護藍色國土不鬆懈！」

此外，春節假期國軍戰備不停歇，蔡總統於春節慰勉海巡署北部分署深澳安檢所的行程之後，接續行程前往關指部聯兵1營視察春節戰備狀況，感謝國軍官兵堅守崗位的辛勞與付出，並致贈加菜金勉勵官兵。（編輯：郭無患）1130211