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賴清德：減輕育兒負擔 推「0-6歲國家一起養2.0」

2024/3/25 17:51（3/25 18:56 更新）
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副總統賴清德（講台者）25日接見「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，並強調，未來他將在既有基礎上，進一步推動「0-6歲國家一起養2.0」政策，增加0-2歲托育費用補助，減輕育兒家庭負擔。中央社記者鄭傑文攝 113年3月25日
副總統賴清德（講台者）25日接見「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，並強調，未來他將在既有基礎上，進一步推動「0-6歲國家一起養2.0」政策，增加0-2歲托育費用補助，減輕育兒家庭負擔。中央社記者鄭傑文攝 113年3月25日
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（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統賴清德今天接見幼鐸獎得獎人時指出，未來政府將進一步推動「0-6歲國家一起養2.0」政策，減輕育兒家庭負擔，並保障教保人員待遇；期盼大家一起努力，提供更好的幼兒照顧與教育，讓孩子在未來人生旅程上走得更穩、更遠。

賴副總統今天在總統府接見「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，肯定得獎者在幼教領域的付出及貢獻。

副總統表示，幼鐸獎除了肯定每一位得獎者的辛勞，也希望號召更多有志之士，一同投入幼兒教育領域，並期盼得獎者成為模範，鼓勵每一位幼教人員都能日日進步，提供更好的幼兒教育。

賴副總統指出，總統蔡英文上任之後，非常重視幼兒教育，大力推動「0-6歲國家一起養」政策。去年底，公共化幼兒園累計增加3409班，也有1944間私立幼兒園加入準公共機制，額外提供超過48.8萬個平價就學名額，顯示「0-6歲國家一起養」政策發揮效果，減輕育兒家庭負擔。

副總統強調，未來他將在既有基礎上，進一步推動「0-6歲國家一起養2.0」政策，增加0-2歲托育費用補助；以第一胎為例，使用公托者補助提升至新台幣7000元，使用準公共托嬰或保母服務者補助提升至1萬3000元；第2、3名子女則分別再調高1000元、2000元。

他說，在照顧育兒家庭同時，還要更加精進，增加教保人員的專業訓練並確保師資待遇，提高第一線工作人員的薪水；在少子化趨勢下，孩子的照顧及教育更顯重要，期盼大家一起努力，讓孩子在未來路上走得更穩。（編輯：林克倫）1130325

副總統賴清德25日下午在總統府接見「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，肯定得獎者在幼教領域的付出及貢獻，並期盼大家一起努力，讓孩子在未來路上走得更穩。圖為幼鐸獎得獎人。中央社記者鄭傑文攝 113年3月25日
副總統賴清德25日下午在總統府接見「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」，肯定得獎者在幼教領域的付出及貢獻，並期盼大家一起努力，讓孩子在未來路上走得更穩。圖為幼鐸獎得獎人。中央社記者鄭傑文攝 113年3月25日
#少子化
#賴清德
#蔡英文
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