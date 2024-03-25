蔡總統見泛歐綠黨 談假訊息防制、供應鏈安全

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天接見「泛歐綠黨訪問團」，期待在假訊息防制、供應鏈安全以及經貿交流，有更緊密合作。團長包瑞翰說，他是德國綠黨，蔡總統所屬政黨也是以綠色為顏色，德國有句話，綠色是希望的顏色，希望雙邊一起帶來更多希望。

泛歐綠黨訪問團訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer，德國籍）率團，蔡總統上午在總統府接見訪團。

蔡總統致詞提到，這些年來台灣與歐洲的合作交流越來越密切，就在上個月，歐洲議會通過了歐盟外交安全報告決議案，支持深化跟台灣的全面性夥伴關係；她要感謝歐洲議會與議員，以實質行動展現對台灣民主自由的肯定，並且持續強化支持台灣力道，她也要感謝歐洲綠黨支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，過去幾年來，台灣堅持以務實穩健的態度，積極走向世界，面對威權主義的擴張和假訊息威脅，台灣也跟其他民主國家加強合作，共同守護區域的民主自由及穩定發展。

蔡總統說，歐洲綠黨長期以來在環境、人權、社會福利的關注，和台灣在淨零轉型及性別平權的努力，有相近理念；她相信議員們來訪，有助於台灣與德國以及其他歐盟國家，深入交流共同關注議題，期待雙方能在假訊息防制、供應鏈安全以及經貿交流上，有更緊密合作。

隨後致詞的包瑞翰說，這是泛歐綠黨第一次訪問台灣，這次來訪有三大目的，第一是表達對台灣民主的高度支持，威權主義擴張，民主陣營必須站在一起攜手合作，台灣在人權、民主、自由、法治都有卓越表現，這些都是繼續與台灣深化關係的重要關鍵。

包瑞翰說，第二個目的是希望更瞭解台灣社會不同面向，台灣社會及民主十分蓬勃，台灣人也都積極對抗假訊息操弄的威脅。

他表示，第三個目的是希望提升與台灣實質合作機會，加強台歐之間夥伴關係。他希望這段關係不只是象徵性的，而是有實質意義，不會侷限在經濟層面，雖然他很同意蔡總統所說，必須要攜手合作，打造更有韌性的供應鏈，但還有很多面向都很重要，尤其是台灣在對抗威權主義、以及之前對抗威權主義的歷史過程，都是可以合作的。

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他說，蔡總統過去8年領導力有目共睹，也為台灣在歐洲贏得許多新的朋友，歐洲議會持續凝聚五大政黨加強對台灣的支持，雖然五個政黨在許多議題上都有分歧的意見，但唯獨針對台灣的議題，大家都是站在同一陣線，支持台灣。

包瑞翰表示，他是德國的綠黨，他也知道蔡總統所屬政黨也是以綠色作為政黨顏色，雙方都是以綠色作為基礎，在德國有句話，綠色是希望的顏色，希望雙邊可以一起帶來更多希望。（編輯：張均懋）1130325