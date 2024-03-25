外交部：泛歐綠黨訪問團抵台 將晉見蔡總統

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（中央社記者游凱翔台北25日電）外交部今天表示，泛歐綠黨訪問團今天至28日訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer，德國籍）率團，在台期間將晉見總統蔡英文、接受外交部長吳釗燮款宴。

外交部發布新聞稿表示，訪團成員還包括歐洲議會副議長郝泰拉（Heidi Hautala，又譯：郝塔拉，芬蘭籍）、德國國會綠黨黨團副主席布魯格（Agnieszka Brugger）、德國國會友台小組副主席史蒂芬（Till Steffen），及德國國會綠黨黨團人權政策發言人米亞托維奇（Boris Mijatović）等重量級議員，外交部對訪團一行表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團將晉見總統蔡英文、接受外交部長吳釗燮款宴，另將與跨黨派立法委員、政府部門、公民團體代表及主要政黨就台灣政經情勢發展、台歐經貿關係、人權及環保等議題深入交換意見，探索合作契機並深化交流。

外交部指出，包瑞翰為台灣堅實友人，協助台灣的事蹟不勝枚舉，以多種方式支持台歐深化實質夥伴關係，並舉辦多場以台灣為主題的研討會及圓桌會議，帶動歐洲政治圈對台灣議題的討論與反思，對形塑泛歐友台氛圍及論述貢獻良多。

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另外，郝泰拉為時任歐洲議會副議長比爾（Nicola Beer，另譯：畢爾）於前年訪台後，第二位副議長訪台，展現對台高度重視與支持。三位重量級德國國會議員長期關注台海情勢、支持台灣國際參與，並推動深化台德雙邊關係。

外交部強調，高度歡迎並感謝泛歐洲綠黨議員以具體行動支持台灣，期盼此次訪台有助訪團了解台灣民主社會各面向的最新進展，持續深化台歐盟、台德雙邊情誼與合作關係。（編輯：郭無患）1130325