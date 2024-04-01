為兒染黃致歉 邱國正哽咽：畢竟他是我的孩子

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（中央社記者吳書緯台北1日電）國防部長邱國正在國安局任職的兒子疑似涉嫌性交易。邱國正今天表示，因為兒子的事情造成社會紛擾，致上萬分歉意，他絕對會嚴守崗位，「孩子點了火，一定要承受」，家人也會做兒子的支柱，「畢竟他是我的孩子」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、經濟部次長林全能報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」。

邱國正會前受訪表示，很抱歉兒子的事情造成大家的紛擾，尤其是兒子服務的單位，國安局已立案調查，這都很耗費人力跟成本，因此深深表達歉意；他跟兒子說，要坦白說明，不要試圖圓謊，兒子目前按這個進度處理，他沒有過問。

邱國正說，對國安局也沒有任何過問，因為要概括承受，錯了要面對，不管痛苦也好，絕對要承擔，沒有任何怨懟，將來國安局做了什麼決定，坦承接受。

邱國正指出，他這幾天有點疲憊，3月28日中午知道兒子狀況後，經過一番折騰，當天向總統蔡英文請辭，蔡總統當場慰留，這當中也知道公務和家務要切得很清楚，所以經過一番思考，3月29日上午請半天假，到了中午以後正常運作。

邱國正表示，可以保證到目前為止，公務上的戰訓本務不會有所疏忽，「大家放心不放心，我不能夠予以置喙」，但這幾天行程自3月29日下午以後一切如常。

邱國正說，很感激國防部官兵給他支柱，蔡總統、副總統賴清德、副總統當選人蕭美琴都有予以關心、前行政院長蘇貞昌也致電給他，還有軍中老長官等人都有打電話或是託人問候，基於這些原因，不能再讓他們失望，讓他最感動的是58年進軍校時的老連長，也託人叫他挺住。

邱國正眼眶泛淚哽咽地說，兒子的事情秉公處理，他沒有辦法也不會去過問，「孩子他點了火，他一定要承受，家人也會做他的支柱，畢竟他是我的孩子，這我們要承擔」。

至於兒子染黃遭爆料是否為國安局內鬥，邱國正說，沒有這麼多聯想，現在已經立案調查，會一步一步釐清，當案情沒有確認時，任何的說法都會帶來紛擾。（編輯：謝佳珍）1130401