立院成立台港友好連線 黃捷：持續聲援香港

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院今天舉行「台灣國會香港友好連線」成立大會，通過組織章程，並推舉民進黨立委黃捷、洪申翰擔任正副會長。黃捷表示，希望能藉此持續聲援香港，並讓台灣人以此警惕，強化民主體質、抵禦威權。

立法院今天舉行「台灣國會香港友好連線」成立大會，推舉發起人黃捷為會長、洪申翰為副會長，並邀請前立委林昶佐擔任顧問，民進黨立委李坤城、香港邊城青年理事長李芃萱、香港邊城青年秘書長馮詔天、台灣香港協會理事長桑普、台灣人權促進會副秘書長王曦以及陸委會副主委李麗珍等人都到場與會。

黃捷致詞時表示，台灣長年來與香港在經濟、文化、社會各層面都有緊密交流，很多經歷有相似之處，但香港立法會日前通過「維護國家安全條例」，懲罰跟追究範圍比起2020年港版國安法更加擴大。

黃捷表示，希望透過台港友好連線成立持續聲援香港，也藉此讓台灣人更以此警惕，強化民主體質、抵禦威權。

洪申翰表示，面對香港未來局勢，希望陸委會能做好準備，協助港人。他強調，面對中國惡劣專斷的手段、破壞自由與人權，台港必須站在一起。

林昶佐表示，很開心看到黃捷、洪申翰繼續承接台港友好連線的重責，台灣人和香港人有著同樣不向獨裁低頭的勇氣，包含2014年9月香港雨傘革命、2019年反送中運動，這兩次社會運動都深深震撼台灣。他呼籲所有關注香港的民眾一起捍衛港人的反對權利。

馮詔天表示，香港已沒辦法走回頭路，且此時此刻在香港無法自由發聲，非常感謝台灣的立委無懼中國威脅，繼續支持香港。

桑普表示，感謝台灣國會沒有忘記香港，目前台灣的國會三黨不過半，希望能有更多跨黨派立委加入，持續為台港做更多的事。（編輯：翟思嘉）1130329