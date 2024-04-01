憲兵部分官兵沒有戰鬥加給 軍方允諾爭取

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北1日電）國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢指出，憲兵僅台北5個憲兵營官兵有戰鬥加給，各縣市憲兵官兵卻沒有這項俸給，呼籲也應納入。憲兵指揮部參謀長呂正芳少將表示，持續爭取中。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、經濟部次長林全能報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢，憲兵特勤人員及特勤編組人員團體意外保險的招標金額，從2021年的新台幣126萬元，提升到2024年的506萬元，成長4倍，但年年零出險，且投保人數沒有增加的情況下，為何今年會發生多次流標使得招標金額提高，最後是由新光產險以371萬元得標。

呂正芳說，軍方今年1月底增加預算，將投標金額提高，詢問各家產險公司原因，業者就是表示意願不高，沒有投標。

林楚茵表示，通常保費提高就是因為不斷理賠，但明明憲兵特勤團保近年都沒有理賠，代表保險公司直接將保費賺走，政策是否「上下交相賊」，刻意多次流標使招標金額提高，呼籲國防部別當冤大頭，質疑憲兵為何沒詢問泛公股行庫保險業者如台產、第一產、兆豐產、華南產、第一壽、台銀壽、合庫壽等。

呂正芳指出，憲兵指揮部當時有問了10多家業者，還需要再確認當時有無詢問過泛公股保險業者。

邱國正表示，軍中有與許多泛公股保險業者合作，會請憲兵確認有什麼困難，有困難再請立委幫忙。

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徐巧芯質詢，憲兵擬從5600人，擴編到1萬600人，這中間都會抽掉現有單位的人員去支援新成立的憲兵營，會不會擴編之後導致原有憲兵營的業務受影響。

邱國正表示，所以要分年擴編，在不要造成其他問題的狀況下，一步步落實，人員調配不能挖東牆補西牆，造成其他問題，國防部有經驗，像是這幾年的後備部隊調整，原本各縣市後備指揮部沒有兵力或是很少數兵力，經過陸續調整，分年也可以調整到定位。（編輯：郭無患）1130401