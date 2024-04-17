猶太大屠殺紀念日 蔡總統：台灣與夥伴續促宗教自由

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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）總統蔡英文、民主基金會董事長韓國瑜今天同場出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡總統向受到歷史影響的人們致敬，並表示雖然在維護人權及反對偏見上已有進展，但全世界必須繼續對抗反猶主義和威權侵略，台灣與國際夥伴盼積極促進宗教自由。

台灣民主基金會下午在台北賓館舉行「國際猶太大屠殺紀念日」活動。總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、台灣民主基金會董事長韓國瑜、以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）及德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）等人與會。

蔡總統進場時，與林佳龍、吳釗燮及以民主基金會董事長身分出席活動的立法院長韓國瑜點頭致意。座位安排依序為蔡總統、韓國瑜、林佳龍及吳釗燮，彼此互動不多；隨後觀賞詩歌朗讀、音樂演奏並進行點燭儀式。

蔡總統致詞時表示，向所有受到黑暗歷史影響的人們致敬，當時人類的尊嚴因政治意識型態不同遭罔顧，現在人們必須承諾永遠不會忘記這段歷史，並反對歧視和偏見。

蔡總統說，仍有許多人持續在威權、獨裁政權下受苦，他們可能因為不同種族、性別、性向、宗教或政治意識型態而遭影響；在追求正義及真相過程中，可學習以色列致力保存大屠殺受害者的歷史紀錄、學習德國勇於面對歷史。

談及228事件，蔡總統表示，台灣致力處理過去不公義、揭發威權時代暴行，政府除舉行紀念儀式，也為實現轉型正義奠定基礎，政治檔案條例新制修正施行，希望白色恐怖受害者及家屬能獲得解脫。雖然在維護人權及反對偏見上已有進展，但全世界必須繼續對抗反猶主義和威權侵略，看到烏克蘭遭入侵、哈瑪斯（Hamas）對以色列進行恐怖攻擊，台灣與國際社會合作包括2021年起陸續舉辦工作坊、特展等，盼提高大眾對猶太大屠殺歷史的認識。

蔡總統說，台灣與國際夥伴盼積極促進區域宗教自由、打擊歧視，繼續堅定和人權與民主站在一起；在面臨恐怖主義和威權主義威脅升高之際，攜手合作更為重要，才能為下個世代留下更好未來。

許佑格致詞時表示，希望各界牢記歷史，不僅向受害者致敬，也確保沒有人忘記黑暗歲月裡發生的一切，面對反猶主義再次興起，儘管讓人憂心，還是存在希望，因為各國有所回應，公民社會也表達支持與同情，傳遞清晰訊息「永不重蹈覆徹」。

游瑪雅表示，感謝台灣推動對大屠殺事件的認識，正值許多地方出現反猶主義和暴力緊張時期，期盼各方努力回到對話與安全和平的基礎，應促進尊重、理解和寬容。（編輯：蘇志宗）1130417